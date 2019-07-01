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  • 02.07.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 02:05

2019 yapılacak? yayımlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylar Temmuz ayının gelmesiyle birlikte internette KPSS hakkındaki detayları araştırıyor. Adaylar aynı zamanda nin yayımlanıp yayımlanmadığını da merak ediyor. İşte KPSS'ye dair merak edilenler...

KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona ermişti. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte adayların internette KPSS ile araştırmaları arttı. "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor.

2019 KPSS SINAV TARİHLERİ

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİMBİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

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