2019 İstanbul tam okul listesi! İstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri e-okul.meb.gov.tr'de. İstanbul lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İstanbul'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. İstanbul liseler 2019 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıklayacak. İşte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri