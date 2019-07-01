2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları e-okul.meb.gov.tr adresinde. 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanlarını sayfamızda yer alan linkte bulabilirsiniz. Ö LGS sonuçlarının ardından ise tercih dönemi başladı. Taban puanları ve yüzdelik dilim öğrenciler tarafından aranan konuların başında yer alıyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.