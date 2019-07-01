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  • 01.07.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:08

2019-2020 LGS lise ları e-okul..gov.tr'de! Meslek, , Anadolu lisesi...

LGS tercihleri başladı ve milyonlarca öğrenci gireceği lisenin taban tavan puanlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır. İşte 2019-2020 LGS lise taban puanları ve Meslek, , Anadolu lisesi detayları

2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları e-okul.meb.gov.tr adresinde. 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanlarını sayfamızda yer alan linkte bulabilirsiniz. Ö LGS sonuçlarının ardından ise tercih dönemi başladı. Taban puanları ve yüzdelik dilim öğrenciler tarafından aranan konuların başında yer alıyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

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HaberlerEğitim Haberleri2019-2020 LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de! Meslek, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip lisesi...
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