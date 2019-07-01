Lise kayıtları 2019-2020 MEB son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci liselerini seçecek. Yerleştirme sonucunda ise bu sefer lise kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 2019-2020 Eğitim dönemi, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İşte LGS lise kayıtları için gerekli belgeler neler? 2019-2020 lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?