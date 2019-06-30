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  • 30.06.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 21:02

ne zaman başlayacak? İşte ...

15-16 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler şimdi heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Öğrencilerin aklında aynı zamanda " ne zaman başlayacak?" sorusu da yer alıyor. İşte YKS tercihlerine ilişkin bilinmesi gerekenler...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS'nin üç oturumuna katılan öğrenciler heyecanla tercih dönemini bekliyor. Bu nedenle YKS tercih tarihleri yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Tercih yapmayı bekleyen öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih dönemine dair detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS Üniversite tercihleri, 23 Temmuz tarihinde başlayıp 29 Temmuz tarihinde sona erecek.

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