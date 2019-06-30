YKS'nin üç oturumuna katılan öğrenciler heyecanla tercih dönemini bekliyor. Bu nedenle YKS tercih tarihleri yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Tercih yapmayı bekleyen öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih dönemine dair detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS Üniversite tercihleri, 23 Temmuz tarihinde başlayıp 29 Temmuz tarihinde sona erecek.