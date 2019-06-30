osym.gov.tr: 30 Haziran DGS soruları cevapları açıklandı! İşte Dikey Geçiş Sınavı soruları. DGS soruları erişime açıldı. Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 81 il ve 88 sınav merkezinde bu sabah yapılmıştı. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. DGS temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una ise ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
osym.gov.tr: 30 Haziran DGS soruları cevapları açıklandı! İşte Dikey Geçiş Sınavı soruları ÖSYM açıklaması
osym.gov.tr: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları erişime açıldı. Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. DGS temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una ise ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. İşte Dikey Geçiş Sınavı soruları ve cevapları sayfamızda
- DGS'de kalem silgi verilecek mi?
- DGS dikey geçiş bölümleri hukuk fakültesi puanları
- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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