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  • 30.06.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 16:13

DGS dikey geçiş sınav sonucu açıklaması! son dakika ne zaman açıklanacak?

2 yıllık önlisans eğitimi alan öğrencilerin eğitim hayatını 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek için girdiği DGS sınavı 21 Temmuz'da yapıldı. Adaylara toplam 120 soru soruldu ve 150 dakika sürdü. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı gün belli mi? 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması 30 Haziran'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Toplam 120 sorunun sorulduğu DGS sınavında öğrencilere 150 dakika verildi. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net değil fakat DGS sonuçlarının en geç 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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