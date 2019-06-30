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  • 30.06.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:26

? ? İşte 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi

Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. 14 Haziran Cuma günü eğitime yaklaşık üç ay boyunca ara verilmişti. Tatil devam ederken yaz tatilinin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi....

Okullar ne zaman açılıyor?

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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