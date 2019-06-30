Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.