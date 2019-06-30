LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Mersin'deki Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Mert Ali Korkmaz, birinciliği elde etmenin sevincini, Deniz Astsubayı olan babası Yavuz Korkmaz, annesi Semra Korkmaz ve kız kardeşi Ceren ile paylaştı. Mert Ali Korkmaz, başarısında katkısı olan öğretmenlerine teşekkür etti. Başarısını düzenli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirten Korkmaz, "Sınava hazırlanırken müzik dinledim, spor yaptım, eğlendim. Sürekli test çözdüm, konularda anlamadığım yerleri tekrar ettim. En büyük desteğim, ailem oldu. Babama, anneme, kız kardeşime teşekkür ederim" dedi.
- Eğitim
- 30.06.2019
- Gazete
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