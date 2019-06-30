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LGS’de 500 tam puan alan Mert : Sürekli test çözüm

LGS’de 500 tam puan alan Mert , “Düzenli çalışan, eğlenen ve sürekli test çözen sınavda başarılı olur. Sürekli test çözdüm, konularda anlamadığım yerleri tekrar ettim. En büyük desteğim, ailem oldu. Babama, anneme, kız kardeşime teşekkür ederim" dedi.

Sürekli test çözüm
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 'deki Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Mert , birinciliği elde etmenin sevincini, Deniz Astsubayı olan babası Yavuz Korkmaz, annesi Semra Korkmaz ve kız kardeşi Ceren ile paylaştı. Korkmaz, başarısında katkısı olan öğretmenlerine teşekkür etti. Başarısını düzenli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirten Korkmaz, "Sınava hazırlanırken müzik dinledim, spor yaptım, eğlendim. Sürekli test çözdüm, konularda anlamadığım yerleri tekrar ettim. En büyük desteğim, ailem oldu. Babama, anneme, kız kardeşime teşekkür ederim" dedi.

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