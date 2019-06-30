Yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla beklenen LGS sonuçları bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması ve yüzdelik dilimlerin yayınlanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS'ye giren öğrenciler tarafından heyecanla beklenen tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

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