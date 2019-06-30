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  • 30.06.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 20:21

? İşte 2019 ve yüzdelik dilimleri...

Liseye Geçiş Sınavı () sonuçları kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci büyük bir heyecanla tercih dönemini beklemeye başladı. Öğrencilerin aklında şu sıralar "?" sorusu yer alıyor. Peki, LGS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte LGS tercih dönemi tarihleri...

LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla beklenen LGS sonuçları bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması ve yüzdelik dilimlerin yayınlanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS'ye giren öğrenciler tarafından heyecanla beklenen tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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