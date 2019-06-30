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  • 01.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:44

'ya borcu olanlar lar silinecek mi diye merak ediyor

ları silinecek mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi?

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu.

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