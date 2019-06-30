Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu.