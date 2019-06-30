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  • 01.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 08:59

ları silindi mi? 1 Temmuz KYK borçları ! ? İşte son durum

1 Temmuz ları silindi mi? KYK borçları ! ? İşte son durum nedir? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil.

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? İşte KYK borçları ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

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