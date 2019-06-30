DGS dikey geçiş bölümleri hukuk fakültesi puanları

DGS hukuk taban puanları 2019? sorusu DGS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. DGB 2019 sınav sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.