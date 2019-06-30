DGS sınavı bugün 30 Haziran Pazar günü uygulandı. 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen on binlerce aday DGS sınavında ter döktü. Adaylar şimdi DGS soruları puan hesaplama nasıl yapılır? DGS soruları kaç net kaç puan yapar? gibi soruları merak ediyor. Haberimizde detayları verdik. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır