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  • 30.06.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 16:14

puan hesaplama nasıl yapılır? ?

DGS'de kaç net kaç puan yapar? DGS sınavı 2019 yılında da heyecanla beklendi. DGS ne zaman yapılacak, puan hesaplama nasıl yapılır? ? Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıllık lisans seviyesine taşımak isteyen vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na giriyorlar. tarafından düzenlenen sınav bu yıl Pazar günü yapıldı. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

DGS sınavı bugün 30 Haziran Pazar günü uygulandı. 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen on binlerce aday DGS sınavında ter döktü. Adaylar şimdi DGS soruları puan hesaplama nasıl yapılır? DGS soruları kaç net kaç puan yapar? gibi soruları merak ediyor. Haberimizde detayları verdik. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır

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