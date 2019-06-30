DGS sınavı bugün yapıldı. On binlerce öğrenci 4 yıllık bir üniversiteye geçmek için kıyasıya yarıştı. DGS sınavı sonrasında sorular ve cevaplar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. ÖSYM DGS sınavı soru ve cevaplarını kısa bir süre içinde paylaşabilir. Sorular ve cevaplar kurumun resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uyguladı. Pazar günü yapılan 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sorular ve cevaplar yayınlandığı takdirde aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Peki 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? İşte detaylar