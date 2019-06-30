2019 ÖSYM DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? DGS 2019 sınavının sona ermesinin ardından Dikey Geçiş Sınavı soruları ve cevapları merak konusu oldu. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavda adaylara toplamda 120 soru soruldu. Peki, DGS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak, kurum sonuçları hangi tarihte açıklayacak? Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır.
2019 ÖSYM DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl?
DGS sınavı bugün yapıldı. On binlerce öğrenci 4 yıllık bir üniversiteye geçmek için kıyasıya yarıştı. DGS sınavı sonrasında sorular ve cevaplar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. ÖSYM DGS sınavı soru ve cevaplarını kısa bir süre içinde paylaşabilir. Sorular ve cevaplar kurumun resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uyguladı. Pazar günü yapılan 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sorular ve cevaplar yayınlandığı takdirde aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Peki 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? İşte detaylar
- DGS dikey geçiş bölümleri hukuk fakültesi puanları
- LGS tercih robotu nasıl kullanılır?
- 2019 DGS üniversite taban tavan puanları!
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