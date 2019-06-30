2019 ÖSYM DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? DGS 2019 sınavının sona ermesinin ardından Dikey Geçiş Sınavı soruları ve cevapları merak konusu oldu. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavda adaylara toplamda 120 soru soruldu. Peki, DGS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak, kurum sonuçları hangi tarihte açıklayacak? Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.