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  • 02.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:08

2019 ve cevapları açıklandı! 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl?

DGS sınavı dün yapıldı. On binlerce öğrenci 4 yıllık bir üniversiteye geçmek için kıyasıya yarıştı. DGS sınavı sonrasında sorular ve cevaplar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. DGS sınavı soru ve cevaplarını kısa bir süre içinde paylaşabilir. Sorular ve cevaplar kurumun resmi internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uyguladı. Pazar günü yapılan 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sorular ve cevaplar yayınlandığı takdirde aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Peki 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? İşte detaylar

2019 ÖSYM DGS soruları ve cevapları açıklandı mı?

2019 ÖSYM DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 30 Haziran DGS sınavı soruları yorumları nasıl? DGS 2019 sınavının sona ermesinin ardından Dikey Geçiş Sınavı soruları ve cevapları merak konusu oldu. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavda adaylara toplamda 120 soru soruldu. Peki, DGS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak, kurum sonuçları hangi tarihte açıklayacak? Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

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