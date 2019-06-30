2019 DGS üniversite taban tavan puanları! DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınav (2019/DGS) sınavının yapılmasının ardından 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.