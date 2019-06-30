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  • 01.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 10:30

2019 üniversite taban tavan puanları!

Önlisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişi için yapılan sınavı bugün yapıldı. DGS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar gözlerini DGS tercihlerine ve 4 yıllık üniversite taban ve taban puanlarına çevirdi.

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