2019 DGS üniversite taban tavan puanları! DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınav (2019/DGS) sınavının yapılmasının ardından 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı.