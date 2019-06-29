YKS sonuçları, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler, üniversiteye geçiş yapabilme hayali ile sonuçlarını beklemeye devam ediyor. Tercih öncesi sonuçlarını merak eden öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının tarihi merakla bekleniyordu. ÖSYM, yayınladığı 2019 sınav takvimi ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Buna göre, 15-16 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.