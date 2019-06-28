YKS sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Ön bilgi amaçlı yayınlanan tercih kılavuzunun ardından adayların heyecanı daha da arttı. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2019 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 YKS'nin sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.