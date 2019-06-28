PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da uygulunan bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler katıldıkları sınavın soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçlar için heyecanı daha da arttı. Peki, PYBS İOKBS ne zaman açıklanacak? 2019 Bursluluk sınavı sonuç tarihi ne zaman? İşte 2019 bursluluk sınavının detayları...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.