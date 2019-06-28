Şanlıurfa Siverek'te yaşayan Helin Su Ağaçhanlı (14), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) full çekti. LGS şampiyonu olan 565 öğrenci arasına girdi. Helin'in başarısının sırrı ise hepimizi derinden etkiledi. Helin, LGS'ye hazırlanırken, öğretmen annesi Halime Ağaçhanlı'nın göğüs kanserine yakalandığını öğrendi. Yıkılan çocuk, kısa sürede toparlanarak annesine en büyük desteği verdi.
Bu süreçte derslerini de ihmal etmedi. Tedavi gören annesine, "Senin için sınavda en iyi dereceyi alacağım" dedi. LGS'den 500 tam puan alarak sözünü tuttu ve annesini mutlu etti. Kızının başarısıyla moral bulan anne, "Kızım hastalığımı unutturdu" dedi. Helin ise şunları söyledi: "Annemin hastalığı beni derinden etkiledi ama güç de verdi. Sonuçlar gelince, annem çok sevindi."
LÜTFÜ YALGI
Bu süreçte derslerini de ihmal etmedi. Tedavi gören annesine, "Senin için sınavda en iyi dereceyi alacağım" dedi. LGS'den 500 tam puan alarak sözünü tuttu ve annesini mutlu etti. Kızının başarısıyla moral bulan anne, "Kızım hastalığımı unutturdu" dedi. Helin ise şunları söyledi: "Annemin hastalığı beni derinden etkiledi ama güç de verdi. Sonuçlar gelince, annem çok sevindi."
LÜTFÜ YALGI
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