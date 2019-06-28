Bugünkü
Takvim

olan annesi için 'den tam puan aldı

, ’ye hazırlanırken annesinin olduğunu öğrendi. ‘Annem için başaracağım’ dedi. Sınavdan 500 tam puan alarak verdiği sözü yerine getirdi.

Ana sınav
Şanlıurfa Siverek'te yaşayan Ağaçhanlı (14), Liselere Geçiş Sınavı'nda () full çekti. LGS şampiyonu olan 565 öğrenci arasına girdi. Helin'in başarısının sırrı ise hepimizi derinden etkiledi. Helin, LGS'ye hazırlanırken, öğretmen annesi Halime Ağaçhanlı'nın göğüs ine yakalandığını öğrendi. Yıkılan çocuk, kısa sürede toparlanarak annesine en büyük desteği verdi.




Bu süreçte derslerini de ihmal etmedi. Tedavi gören annesine, "Senin için sınavda en iyi dereceyi alacağım" dedi. LGS'den 500 tam puan alarak sözünü tuttu ve annesini mutlu etti. Kızının başarısıyla moral bulan anne, "Kızım hastalığımı unutturdu" dedi. Helin ise şunları söyledi: "Annemin hastalığı beni derinden etkiledi ama güç de verdi. Sonuçlar gelince, annem çok sevindi."


LÜTFÜ YALGI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriHelin Su kanser olan annesi için LGS'den tam puan aldı
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri