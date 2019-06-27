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  • 27.06.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 17:38

? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi

YKS sınav sonuçları için bekleyişte olan üniversite adayları, internet üzerinden sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, sonuç için tarih belli oldu. Peki, ? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS açıklandı mı?

YKS açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı kılavuzun yayınlanmasının ardından adayları tercih heyecanı sardı. Peki, YKS açıklandı mı? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte YKS ile ilgili merak edilenler...

YKS AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıkanmadı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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