Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi bir süre önce Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmişti. Bu nedenle yasanın Meclis'te ne zaman onaylanacağı aileler tarafından merak ediliyordu. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran düzenlemeyle ilgili haber geldi. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İlkokula başlama yaşı kaç olacak? İşte cevabı...

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.