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  • 27.06.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 23:26

? kaç olacak? Meclis'te kabul edildi

nın kaç olacağı yüz binlerce aile tarafından merakla bekleniyordu. Vatandaşlar bu nedenle "?" sorusuna merakla yanıt arıyordu. Peki, kaç olacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Okula başlama yaşı kaç oldu?

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi bir süre önce Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmişti. Bu nedenle yasanın Meclis'te ne zaman onaylanacağı aileler tarafından merak ediliyordu. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran düzenlemeyle ilgili haber geldi. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İlkokula başlama yaşı kaç olacak? İşte cevabı...

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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