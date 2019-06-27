24 Haziran Pazartesi günü LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih dönemini heyecanla beklemeye başladı. "LGS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusu şimdi öğrencilerin gündeminde. İşte LGS tercih tarihleri...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS'ye giren öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacaklar. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.