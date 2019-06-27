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  • 27.06.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 14:27

? İşte E okul tercih robotu

Liselere Geçiş Sistemi'nde yeni sürece giriliyor. Bu sınavdan başarılı puan alanlar tercih yapmış olup puan dilimlerine nazaran bir okula yerleşecek. Adaylar heyecanlı herkes en yüksek dilimli okula yerleşmek istiyor. Henüz işlemler başlamış değil bu yüzden de şu sıralar yoğun bir şekilde "LGS tercihleri ne vakit, nasıl yapılır?" sorusu yöneltiliyor. Tercih işlemleri, http://www.meb.gov.tr yada https://eokul.meb.gov.tr web adreslerinde piyasaya sürülen tercih listelerine bakılırsa, öğrenci velisi tarafınca 1-12 Temmuz 2019 (17.00'ye kadar) tarihleri içinde yapılacaktır. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liseler için hazırlanan tercih rehberinde de adaylar, TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.

LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS E okul tercih robotu ve üniversite kontenjan ile taban puanları eokulyd.meb.gov.tr'de. LGS tercih kılavuzu ile kontenjan ile yüzdelik dilimler önceki gün yayımlandı. Lise adayları şu anda hiçbir işlem yapamazken bu nedenle "LGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu ısrarla yöneltiliyor. Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz. Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

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