LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS E okul tercih robotu ve üniversite kontenjan ile taban puanları eokulyd.meb.gov.tr'de. LGS tercih kılavuzu ile kontenjan ile yüzdelik dilimler önceki gün yayımlandı. Lise adayları şu anda hiçbir işlem yapamazken bu nedenle "LGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu ısrarla yöneltiliyor. Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz. Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.