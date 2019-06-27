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  • 28.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 09:01

öğrenim kredisi borçları silindi mi? 2019 KYK borcu silinecek mi? İşte KYK borçları en son durum

borçları silinecek mi? KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi konuşuluyor. Borcu olanlarda büyük heyecana yol açan bu gelişmenin ardından te de araştırmalar başladı. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi... Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım yok. Meclis açıldığı zaman oldukça yoğun olacak bu bağlamda KYK borçları ile ilgili durumun görüşülmesi gecikebilir.

KYK borcu olanları oldukça heyecanlandıran bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ömer fethi Güler tarafınca hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi bulunuyor. İnternette KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi sorularına yanıt aranıyor. İşte dört gözle beklenen konudaki tüm ayrıntılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki 2019 KYK borcu son dakika silinecek mi? 2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? KYK borçları en son durum nedir?

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