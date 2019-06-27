KYK borcu olanları oldukça heyecanlandıran bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ömer fethi Güler tarafınca hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi bulunuyor. İnternette KYK borçları silinecek mi, ertelenecek mi sorularına yanıt aranıyor. İşte dört gözle beklenen konudaki tüm ayrıntılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki 2019 KYK borcu son dakika silinecek mi? 2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? KYK borçları en son durum nedir?