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  • 27.06.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:33

? 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS için geri sayım başladı. Yüzbinlerce kamu personeli adayı, 2019 KPSS sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ? 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başlarken, adayların sınava hazırlıkları devam ediyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS'nin sınav tarihi belli oldu. Öte yandan sınava giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı da araştırılan konular arasında. Peki, KPSS sınavı ne zaman? 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2019 KPSS ile ilgili merak edilenler...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2019 KPSS sınavlarının giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta önce yayınlanıyor. KPSS sınav giriş yerleri yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS snav tarihleri şu şekilde olacak:

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