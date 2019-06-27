Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nıın (İOKBS) sonuçları için geri saıym başladı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Bir yandan da bursların ne zaman verileceği araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.