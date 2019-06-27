Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 27.06.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 13:34

? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek?

Bursluluk sınavı sonuçları için öğrenciler ve velilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlan takvime göre, sonuçların hamgi tarihte açıklanacğaı ve bursların ne zaman verilmeye başlanacağı belli oldu. Peki, ? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nıın (İOKBS) sonuçları için geri saıym başladı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Bir yandan da bursların ne zaman verileceği araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriBursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri