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  • 27.06.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 11:28

3 ders sınavı ne zaman? 2019 ne zaman belli olacak?

3 ders sınavı için geri sayım başladı. Bu sene son kez yapılacak olan AÖF 3 ders sınavına katılacak öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, ? 2019 ne zaman belli olacak?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Haziran ayının sonlarına gelinirken AÖF 3 ders sınavı takvimide merakla beklenmeye başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı 3 ders sınavı öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş yerleri, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

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