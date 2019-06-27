AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler 3. dönem sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava kısa bir süre kalırken, sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, açık lise sınavı ne zaman? 2019 AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavı 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB'in https://aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.