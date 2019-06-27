KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi konuşuluyor. Borcu olanlarda büyük heyecana yol açan bu gelişmenin ardından internette de araştırmalar başladı. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte son dakika KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi... Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım yok. Meclis açıldığı zaman oldukça yoğun olacak bu bağlamda KYK borçları ile ilgili durumun görüşülmesi gecikebilir.