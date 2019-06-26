Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili tercih dönemi başlamadan önce araştırma yapıyor. Peki, Tokat lise taban ve tavan puanları belli oldu mu?

TOKAT LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kılavuz içerisinde lise puanları da açıklandı. İşte LGS il il taban ve tavan puanları...

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