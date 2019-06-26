YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda detaylar belli oldu. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavları olan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.