2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul birinci sınıflar için ise ilk ders zili 2 Eylül 2019 tarihinde çalacak.