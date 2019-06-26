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  • 27.06.2019 00:17
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 00:17

? İşte 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi...

Okullar 14 Haziran Cuma günü eğitime yaklaşık üç ay boyunca ara verdi. Yaz tatiline giren öğrencilerin merakla araştırdığı sorular arasında yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı yer alıyor. Peki, ? İşte 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, eğitimci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul birinci sınıflar için ise ilk ders zili 2 Eylül 2019 tarihinde çalacak.

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