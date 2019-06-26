DGS için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar heyecan içinde. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için gerçekleştirilen DGS bu yıl ne zaman yapılacak? 2019 DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte son 10 yıllık DGS çıkmış sorular...

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.