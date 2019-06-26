Açık lise sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınavlarına hazırlanıyorlar. 2019 yılında AÖL 3. dönem sınavlarına 5 Temmuz 2002 ve daha önceki doğumlular katılabilecekler. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? 2019 açık lise sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB'in https://aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.