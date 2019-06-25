meb.gov.tr: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler araştırma sürecine girdiler. Tercih zamanına adım adım yaklaşırken öğrenciler yüzdelik dilim ve taban puanları araştırıyor. Tercih kılavuzu biraz önce MEB resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tarihte değişiklik yapılması halinde son dakika duyurusu olarak duyurulacak. LGS tercihleri, 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmasının ardından, değerlendirme işlemine tabi tutulacak. Bakanlığın değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçların yayınlanması için beklenen gün ise 30 Temmuz Pazartesi günü.