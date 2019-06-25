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  • 25.06.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 11:26

.gov.tr: yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 açıklaması

.gov.tr: yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler araştırma sürecine girdiler. Tercih zamanına adım adım yaklaşırken öğrenciler yüzdelik dilim ve taban puanları araştırıyor. Tercih kılavuzu biraz önce resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tarihte değişiklik yapılması halinde duyurusu olarak duyurulacak. LGS tercihleri, 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmasının ardından, değerlendirme işlemine tabi tutulacak. Bakanlığın değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçların yayınlanması için beklenen gün ise 30 Temmuz Pazartesi günü.

meb.gov.tr: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu 2019! Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası üzerinden LGS sonuçlarını açıkladı. Bugün ise 2019 tercih kılavuzu yayınlanacak. Öğrenciler ise büyük bir heyecanla MEB tercih kılavuzunu bekliyor.İşte LGS tercih kılavuzu 2019! Detaylar haberimizde... Tercih işlemi bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

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