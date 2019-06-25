meb.gov.tr: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu 2019! Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası üzerinden LGS sonuçlarını açıkladı. Bugün ise 2019 tercih kılavuzu yayınlanacak. Öğrenciler ise büyük bir heyecanla MEB tercih kılavuzunu bekliyor.İşte LGS tercih kılavuzu 2019! Detaylar haberimizde... Tercih işlemi bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.