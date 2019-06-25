Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavının sonuçları, son günlerde en çok aranılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bursluluk sınavı soru ve cevaplarını erişime açmıştı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.