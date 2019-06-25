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  • 25.06.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 13:00

? 2019 MEB Lise sınavı sonuçları sorgulama sayfası

? 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı dün LGS sonuçlarını açıkladı. Peki, LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte 2019 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da uygulanan Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını erişime açtı. Milyonlarca öğrenci, liseye tercih yapabilmek için sınav sonuçlarını görüntülemek istiyorlar. Öte yandan tercih takvimi de belli oldu. Peki, LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 MEB LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanacağı bildirilmişti. 2019 LGS sonuçları bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

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