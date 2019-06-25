İkizler LGS'de Türkiye birincisi ve ikincisi oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ birinci olurken, ikizi Yunus Karadağ ise Türkiye ikincisi oldu.

500 TAM PUAN ALDI

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı. Derslerine çalışıp ve sürekli test çözen ikizler, LGS'de önemli bir başarı elde etti. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.





Sınavda 500 tam puan alan Adil Karadağ, "14 yaşındayım. LGS sınavında tam puan aldım. Başarımı disiplinli çalışmama, yılmama borçluyum. Diğer arkadaşlarım son zamanlar yaklaştıkça çalışmalarına gevşetiyorlardı. Ama ben çalışmayı daha da artırdım. Bu süreç bana başarıyı getirdi" dedi.

"ARAMIZDA REKABET VARDI"

İkiz kardeşleri Yunus'la aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyleyen Adil, "Yunus aslında sınavlarda benden daha iyi sonuç alıyordu. Ama LGS'de o stres yaptı ben kendime hakimdim. Sonucunda soruların hepsini doğru olarak cevaplandırdım. Ortaokula başladığı ilk günden itibaren Ankara Fen Lisesi'ni istiyordum. Benim hedefim bu okul, Bu hedefim doğrultusunda çalıştım. Bu lisedeki ders programlarını bile araştırdım" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖYDE ZİYARET ETTİ

LGS'nin süper ikizlerini yaşadıkları köyde ziyaret eden Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Karadağ ailesini tebrik etti. Adil ve Yunus'un büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Gökhan Altun, eğitim adına gurur verici bir sonuç olduğunu ifade etti. Köy okulundaki ingilizce ve matematik öğretmeni sorununu okulda görev yapan diğer öğretmenlerle giderdikleni Nisan ayı başında ise branş öğretmeni ataması yaptıklarını vurgulayan Altun, okuldaki eğitimcilerin de ikizlere yardımcı olduklarını vurguladı. İkizlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hafta sonları düzenlenen destekleme kurslarına katıldıklarını kaydeden Altun, 500 tam puan alan Adil'in istediği fen lisesine rahatlıkla girebileceğini, Yunus'un ise büyük kentler olmayabilir ama fen liseleri yada önemli okulları tercih edebileceğini söyle