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  • 25.06.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:29

2019 ve kontenjanları! İşte Ordu lise taban ve tavan puanları...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili detayları internette araştırmaya başladı. LGS taban ve tavan puanları sonuçların ardından merakla araştırılan konuların arasında yer alıyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla tercih yapmayı bekliyorlar. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ordu lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? İşte taban ve tavan puan detayları...

Ordu lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı

Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili tercih dönemi başlamadan önce araştırma yapıyor. Peki, Ordu lise taban ve tavan puanları belli oldu mu?

ORDU LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kılavuz içerisinde lise puanları da açıklandı. İşte LGS il il taban ve tavan puanları...

LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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