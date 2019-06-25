2019 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih takviminin belirlenmesinin ardından, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili açıklama geldi. Yazımızda, 2019 liselerin kontenjan bilgisine, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimine ulaşabilirsiniz. Peki, LGS taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri nasıl görüntülenir? İşte 2019 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2019 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2019 yılı liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini haberimizde derledik. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 2019 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisine ulaşabilirsiniz.