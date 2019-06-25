2019 LGS üniversite taban tavan puanları! LGS YEP kontenjan, yüzdelik dilim, başarı sırası meb.gov.tr adresinden adaylara duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.​ 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.