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  • 25.06.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:36

2019 üniversite taban tavan puanları! LGS , , .gov.tr adresinden açıklandı

lise taban puanları ve leri açıklaması yapıldı. (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların ları ile yüzdelik dilimleri "" adresinden açıklandı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. İşte 2019 ! İşte LGS kontenjan, yüzdelik dilim, detayları.

2019 LGS üniversite taban tavan puanları! LGS YEP kontenjan, yüzdelik dilim, başarı sırası meb.gov.tr adresinden adaylara duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.​ 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

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HaberlerEğitim Haberleri2019 LGS üniversite taban tavan puanları! LGS YEP kontenjan, yüzdelik dilim, başarı sırası meb.gov.tr adresinden açıklandı
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