2019 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? 2019 AÖF üç ders sınavı ve yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği" ile artık uygulamaya geçirilmiştir. Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz… Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.