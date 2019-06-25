Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi; yaz okulunu, yaz aylarında yapılan eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tanımlamıştır. Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Yaz okulu; örgün eğitim verilen birçok üniversitede vardır ve yaz aylarında da eğitime devam edilmesi şeklinde uygulanır. İşte yaz okulu ücretleri ve AÖF yaz okulu ile ilgili bilinmesi gerekenler... Yönetmeliğe göre yaz okulu; bahar dönemi dönem sınavlarından sonra açıldı. Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.