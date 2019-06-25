Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 26.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:07

2019 üç ders sınavı ve yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? kayıt ücretleri ne kadar?

2019 ? 2019 AÖF üç ders sınavı ve yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği" ile artık uygulamaya geçirilmiştir. Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz… Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi; yaz okulunu, yaz aylarında yapılan eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tanımlamıştır. Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Yaz okulu; örgün eğitim verilen birçok üniversitede vardır ve yaz aylarında da eğitime devam edilmesi şeklinde uygulanır. İşte yaz okulu ücretleri ve AÖF yaz okulu ile ilgili bilinmesi gerekenler... Yönetmeliğe göre yaz okulu; bahar dönemi dönem sınavlarından sonra açıldı. Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 AÖF üç ders sınavı ve yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri