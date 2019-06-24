YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 15-16 Haziran'da katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Öğrenciler sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 2019

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Tercih işlemleri ise sonuçların açıklanmasından sonra yayınlanacak kesin tercih kılavuzunda yer alan takvime göre yapılacak.